EKSPERT SELGITAB Kuidas mõjutab käibemaksu tõus kinnisvaraturgu

«Jaanuaris tehti maa-ameti andmetel Tallinna korteritega 712 ostu-müügitehingut, veebruaris 705 ja märtsis toimus 707 tehingut. Tehingute arv on kolme kuu lõikes kõikunud vaid 1% piires, mis on üsna haruldane stabiilsus,» märkis Kikas.

Kokku müüdi Tallinnas tänavu aasta esimese kolme kuuga 2147 korterit, samas kui kahe eelmise aasta esimeses kvartalis toimus alla 1900 ostu-müügitehingu. «Esimene kvartal näitab, et Tallinna kinnisvaraturg toimib hästi. Aastatel 2023 ja 2024 tegi euribor oma tõusutsükli läbi ning nüüd, mil see on langustrendis ja stabiilsem, on näha ka inimeste kindlustunde kasvu,» lisas ta.

Kikas tõdes siiski, et käesoleva aasta algus ei ole veel võrreldav ajaga, mil kinnisvaraturul toimus pidu – 2022. aastal tehti samal perioodil Tallinnas 2303 korteri ostu-müügitehingut ning 2021. aastal lausa 2578 tehingut.

Luminori kodulaenude valdkonna juhi sõnul jääb tänavune tase väga headele aastatele alla peamiselt seetõttu, et uusarenduste osakaal kogustatistikas on tagasihoidlik – tänavu märtsis olid uusarenduste müüginumbrid Tallinnas viimase viie aasta sama kuu võrdluses kõige madalamad.

«Kuna juulist tõuseb käibemaks 22 protsendilt 24 protsendile, siis toob see tõenäoliselt teises kvartalis kaasa uusarenduste müüginumbrite mõningase elavnemise. Nagu ka automaksu puhul nägime, võib maksu jõustumise järgne ehk sedapuhku kolmas kvartal tulla tavapärasest rahulikum,» ütles ta.

Kikase sõnul on arendajatel praegu keerulisem kui tavaliselt, kuid liialt siiski ei muretseta. «Eks ka arendajad on olnud teatud hetkedel ebakindlamad, mistõttu mitmete projektide valmimine koondus ühele ajale. Seepärast konkurents on suurem ning muutnud arendajad paindlikumaks. Lisaks paremale hinnale pakutakse ka lisandväärtust näiteks mööbli, panipaiga või parkimiskoha näol.»

Kuna hinnavahe uusarenduste ja järelturu vahel on praegu tavapärasest suurem, siis Kikase hinnangul võiks olukord tasakaalustuda uusarenduste hindade paigalseisu kaudu.