ELU PEALINNA KÜLJE ALL Mida asukoha valikul kindlasti tähele panna?

Igapäevased liikumisteed

«Kui kaalud elukoha muutust Tallinna lähiümbrusesse, alusta kõige olulisemast küsimusest – kuhu on sul vaja igapäevaselt kodust liikuda, kuidas sa sinna saad ja kaua see aega võtab,» juhtis Lauri Laanoja tähelepanu. Oluline pole ainult vahemaa Tallinna, lähima poe või tervisekeskusega, vaid ka liikumisvõimalused. Kas bussiühendus linnaga on hea või oleksid pigem autost sõltuv? Kas liiklus on hommikuti sujuv või tuleb seista ummikus? Tugev eelis on neil asukohtadel, mis jäävad rongiühenduse trajektoorile, näiteks Saue, Saku, Keila, Raasiku jne.

Laste haridus ja igapäevased teenused

Kui peres on lapsed, on oluline, et lasteaed ja kool oleksid kodule lähedal ja turvaliselt ligipääsetavad, pakutav haridus kvaliteetne ning vald suudab ka kõigile soovijatele lasteaia- ja koolikohta pakkuda. Just viimane on väljakutse, millega kiiresti kasvavad pealinna ümber asuvad omavalitsused on viimastel aastatel hädas. «Tasub tutvuda, kuidas on vald käinud kaasas suurema teenuste nõudlusega, mida elanike arv on kaasa toonud. Kas on ehitatud kaasaegseid koole, millised on kodulähedased võimalused huvihariduseks ning kas tulevast kodu ühendab turvaline kergliiklustee, et laps saaks ise näiteks rattaga kooli või trenni liikuda,» selgitas Lauri Laanoja.