ETTEVAATUST Mõjuv põhjus, miks ei tohiks papist karpe tuppa tuua

Papist kastid, eriti need, mis on pärit ladudest või transpordist, võivad olla prussakate ja teiste kahjurite, nagu koide ja mardikate peidupaigaks. Prussakad eelistavad pimedat ja kitsast keskkonda, mida papist kastid pakuvad, ning võivad seal muneda kuni 30–40 muna korraga. Kui need kastid tuppa tuua, võivad kahjurid levida kööki ja vannituppa, otsides toitu, vett ja soojust. Seetõttu soovitatakse kastid avada õues või garaažis ning need kohe ümbertöötlusse või prügikasti viia.