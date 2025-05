Enne plaatide valimist mõtle: kui kare on su vesi ja kui väga meeldib sulle koristada? Kare vesi võib jätta plaatidele ja vuugivahedele kergesti plekke, mistõttu on oluline valida plaadid, mis on kergesti puhastatavad ja vähem vastuvõtlikud veejääkidele, vahendab Real Simple.