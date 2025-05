Kodu energiamärgis ei ole igavene – kõik, mida pead teadma energiamärgise kohta

«Mõne pere puhul on paratamatu, et näiteks tuleb iga päev pesta palju pesu, mitu korda päevas toitu vaaritada ning vee- ja elektrikasutus on suurem kui keskmisel tarbijal. Sel juhul on loomulik, et hoone energiaklass ei pruugi enam A olla, kuid säästliku tarbimisega on võimalik energiaklassi siiski endisena hoida. Kortermajade puhul on lugu keerulisem – korteriomanik võib olla maksimaalselt energiasäästlik, kuid kui naabrid käivad tihti saunas, viibivad sageli kodukontoris või kaevandavad suures koguses krüptot, siis tõenäoliselt mõjutab see ka kogu kortermaja energiaklassi,» selgitas Nigumann.