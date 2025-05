VANAEMADE NIPP Niimoodi eemaldad kruusidest tee- ja kohviplekid minutitega

Võimalik, et sul on lemmikkruus, millest oled juba aastaid oma kohvi-teed rüübanud, ning aeg on jätnud sellele omad märgid. Tassidesse tekivad sageli tanniiniplekid – kangekaelsed pruunid jäljed, mis tekivad joogi pigmendi settimisel tassi sisepinnale. Kui kruusi kohe pärast kasutamist loputada, võivad need plekid kaduda, kuid seisma jäänud tassilt on neid palju raskem eemaldada.