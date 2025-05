MAAKLER SELGITAB Kui palju võib kinnisvara hinda alla kaubelda

«Igal kauplemisel peab olema selge põhjus ning päris kõige puhul pole seda mõtet üritada. Kui hind on pandud pädeva spetsialisti abiga paika, siis suure tõenäosusega läheb objekt ka kiirelt kaubaks ning kauplemine pole asjakohane,» räägib Juhanson. «Küll aga näeb ka suurt hulka pakkumisi, mis on olnud pikalt portaalides ja mille puhul on näha, et hinnaga kas katsetatakse või pole müüjal päris täpset teavet, milline on tegelik turuhind. Siin on kauplemine paslik, aga teatud piirides.»

Näiteks, kui vaadata remonti vajavate korterite pakkumisi, siis pealtnäha võiks nende hindadest julgelt 10-20% õhku välja lasta. Pakkumis- ja tehinguhinnad on selgelt erinevad ning selliste korterite ostjaskond teab seda.

«Uusarenduste puhul on viimasel ajal tavaks saanud allahindlused kuni 5% ulatuses, aga siin sõltub kõik sellest, millise hinnaga on arendaja turule tulnud,» selgitab Juhanson. „Kui projekt on juba algses faasis ülehinnatud, siis selle võrra peab ka rohkem hinnas alla tulema. On ka olukordi, kus arendaja hinda ei muuda, aga selle eest tehakse ostjale lisaks ehitustöid (muudetakse planeeringut, paigaldatakse mööblit jms. Muidugi pakutakse kauba peale ka kööke, parkimiskohti ja panipaiku.“