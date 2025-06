Ahjuukse puhtaks nühkimine on üks tüütu ja tänamatu töö. Tegelikult saab selle aga tehtud vaid ühe lihtsa ja loodusliku koostisosa abil. Söögisooda – tuntud ka kui naatriumvesinikkarbonaat – ei ole ainult küpsetamiseks. See on ka suurepärane õrn puhastusvahend, mis eemaldab tõhusalt rasva ja mustuse.