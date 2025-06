Alumine riiul on mõeldud liha ja kala jahutamiseks, kirjutab Vakarys Ekspresas. See on külmkapi kõige külmem ala. Temperatuur jääb siin vahemikku 0 kuni +3 kraadi. Lisaks aitab see vältida lihast nõrguvate mahlade tilkumist teistele toiduainetele. Oluline on hoida need toiduained suletud anumates või hästi pakendatuna, et vältida ristsaastumist.