Rabarber on kevadine ja varasuvine taim, millest saab valmistada palju maitsvat moosi ning maitsvaid jooke ja küpsetisi. Söögi tegemisel kasutatakse rabarberivarsi, mitte kunagi lehti, sest need on mürgised. Rabarberilehtede tipud sisaldavad rohkesti antrakinooni ja oksaalhapet, mistõttu need ei sobi inimeste ega loomade toiduks.