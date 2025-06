UUED TUULED Rahvas eelistab traditsioonilise aiamööbli asemel nüüd hoopis seda

Aiahooldus ja õueala kujundamine on tänavu selgelt liikumas suunas, kus kohtuvad esteetika, kestlikkus ja nutikus. Bauhofi kodu- ja aiatoodete tootejuhi Mare Niilikse sõnul eelistavad inimesed üha enam tooteid, mis ei ole vaid ilusad, vaid ka praktilised, vastupidavad ja keskkonnasõbralikud: «Aiatooted peavad täna olema nii funktsionaalsed kui ka kauakestvad – see on klientide selge ootus.»

Niilikse sõnul on aiatoodete sortiment märkimisväärselt kasvanud nii kauplustes kui e-poes. «Ilusate ilmade ootuses on kindlasti inimesed veelgi enam koduhoovi poole vaatamas, seega on tõenäoline, et just kevadiste ilusate ilmade saabudes suureneb tarbijate huvi just aiakujundamise ja aiakategooria toodete vastu,» sõnas ta.

Aiatooteid tehakse nii ookeanist korjatud plastikust kui kohvijääkidest

Niilikse sõnul mängib hinna kõrval olulist rolli funktsionaalsus – eelistatakse kestvaid lahendusi. «Näiteks on klassikalised lillekastid saanud lisaks rattad, mis hoiavad terrassipinda kastmisest tekkivate kahjustuste eest. Samuti on lilleamplitele lisatud alustaldrikud, et hoida rõdu ja aiamööblit kuivana. Ka rõdukastide valikusse on lisandunud kahepoolsed ja sisseehitatud kanduritega variandid,» sõnas ta.