Aastatepikkune hool ja armastus võivad hetkega haihtuda, kui hommikul selgub, et peenrad on auklikud ja köögiviljad näritud. Aiasõpradele on teod ja nälkjad tõeliseks peavaluks – eriti kevadel ja varasuvel, kui õrnad taimed on veel noored ja kõige haavatavamad.