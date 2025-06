ON, MIDA OODATA «MasterChef Eesti» kohtunike duoga liitub tunnustatud tippkokk

Saate produtsent Kaupo Karelsoni hinnangul on Silver Illaku liitumine kohtunike tiimiga suur väärtus. «Uue «MasterChef Eesti» professionaalide hooaeg eeldab kohtunikelt hindamisel teistsugust lähenemist, kui see on olnud kodukokkadega – tase saab olema veelgi kõrgem. Seetõttu on mul erakordselt hea meel, et Silverspoon 2024 Eesti parimaks peakokaks pärjatud Silver Illak oli nõus selle ülesande vastu võtma. Parimaid saavad ikka hinnata vaid parimad,» sõnas ta.