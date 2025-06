See on kõige ebaviisakam asi, mida restoranis teha – ja sa oled seda ilmselt teinud!

Sheiki sõnul on probleemiks tegevus, mis esmapilgul tundub täiesti süütuna. Mis see on? Erinevate soovide ja tellimuste ühekaupa esitamine. «Ühekaupa tellimine tähendab, et klient esitab oma soovid ükshaaval – kui kelner toob ühe asja, siis tuleb kohe uus soov,» selgitas Los Angeleses tegutsev etiketinõustaja Sheik väljaandele Fox News Digital. «Niimoodi lihtsalt jooksutad teenindajat. Palju parem on kõik soovid korraga esitada.»