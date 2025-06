Klient kutsus hamburgeri vahel oleva salatilehe pärast kohale politsei: see oli üks visa tüli

Koos oma perega toitu tellinud klient oli selgesõnaliselt palunud, et tema burgeris ei oleks salatit. Kui tellimus lõpuks valmis sai, lahvatas tüli: vaatamata erisoovile, oli burgerisse siiski salatileht pandud. Saksa väljaanne Bild kirjutab, et see ajendas meest hädaabinumbrile helistama. Kohale saabus politseipatrull, kes leidis eest ärritunud pere ja restoranitöötajad.