Isiklike esemete asetamine põrandale

Professionaalsed koristajad ei alusta kunagi tööd ilma sobivate isikukaitsevahenditeta, nagu kindad, kaitseprillid ja maskid. See kaitseb neid kemikaalide ja patogeenide eest, mis võivad põhjustada haigusi. Avalike tualettide põrandad on sageli bakterite ja viiruste kogunemiskohad. Professionaalsed koristajad teavad, et põrandale asetatud esemed, nagu käekotid või seljakotid, võivad kergesti saastuda ja kanda mikroobe edasi teistesse keskkondadesse.