Salatilehtede pesemiseks kasutatakse sageli tööstuslikke veevanne, kus lehed pestakse koos. Kui üks leht on saastunud, võib see protsessi käigus nakatada teisi. Eriti kui pesuvees pole piisavalt desinfitseerivat ainet, võib see põhjustada bakterite levikut kogu partiis.