PILK PEALE Millised kodud ootavad ostjat Eesti väikesaartel?

Eesti väikesaartel on kinnisvarapakkumisi alati vähe. Paljud saared on hoitud salapaigad, kus elavad vaid vähesed püsielanikud ning kinnisvara liigub valdavalt suuliselt või suletud ringkondades. Suurema valiku leiab hetkel Kihnus ja Vormsil, kuid näiteks Pranglile, Abrukale või Vilsandile hetkel kodu soetada ei saa – vähemalt mitte avalikult. Müüki jõudnud objektid on seetõttu erilise tähelepanu all ning sageli unikaalsed nii asukoha kui lahenduste poolest. City24 toob meieni vaid mõned neist.