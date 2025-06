ON, MIDA OODATA Eesti tippkokk avab «skandinaasiapärase» restorani Tallinna südalinnas

Martin Meikase sõnul jääb sõnadest maitseelamuste kirjeldamisel alati vajaka ning seetõttu leiutas ta oma uue restorani suunitluse kirjeldamiseks omadussõna «skandinaasiapärane». “Neljast elemendist inspireeritud tehnikad, sealhulgas dominantsena tuli ning puhtad toorained meie põhjamaisest köögist kui eksootilisemast Aasiast kõlavad suurepäraselt kokku. Ka meeskond on meil taaskord esmaklassiline, sommeljeedest kuni auhinnatud kokkade ning kogenud personalini”, lisas Meikas. Meikas lisas, et esimeseks ambitsiooniks on võita taas külaliste südamed, mis teadagi käib ikka kõhu kaudu ning alles siis keskenduda auhindadele.