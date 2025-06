Kuidas tehisintellekti abil koduses majapidamises elektrit säästa?

Näiteks on kaasaegsetel tolmuimejatel tehisintellektipõhised mustuseandurid, mis reguleerivad imemisvõimsust automaatselt siis, kui see on vajalik. «See tähendab, et puhtamate kohtade puhul mootori võimsust vähendatakse, kuid kui pinnal on rohkem prahti, siis suurendatakse. Tänapäevane varstolmuimeja kohandab imemisvõimsust ja puhastusmustreid ka vastavalt põrandatüübile, maksimeerides energiakasutust ja selle läbi vähendades üldist energiatarbimist puhastamise ajal,» kirjeldas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.