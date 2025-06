Pilt on illustreeriv.

Värsked puuviljad, köögiviljad ja ürdid võivad vahel tunduda raharaiskamisena, eriti kui need riknevad kiiremini, kui sa ootasid. Kui salatikimp närbub juba paar päeva pärast ostmist, võib tekkida kiusatus see lihtsalt minema visata. Sama saatus tabab sageli ka värskeid ürte. Kuid toidueksperdid soovitavad mitte kiirustada – on olemas lihtne ja kiire viis, kuidas ürtidele uus elu anda.