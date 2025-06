Pojeng sipelgatega. Pilt on illustreeriv.

Kui pojengide pungad hakkavad paisuma, võib tähelepanelik aednik märgata pungadel sagivaid sipelgaid. Esmapilgul võib vaatepilt muret tekitada: kas need putukad kahjustavad õisi või takistavad nende avanemist? Tegelikkuses on see aga täiesti loomulik ja isegi kasulik nähtus.