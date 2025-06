Saladus peitub marjapõõsaste õiges istutussügavuses. Kui põõsad istutatakse aednike sõnul madalale, vananevad need palju kiiremini. Mõne sentimeetri sügavusele maasse uputatud istik ei moodusta uusi võrseid, mistõttu põõsas vananeb kiiresti ja ei anna saaki, vahendab Vakary Ekspresas.

Kogu asi seisneb selles, et sõstarde ja tikrite puhul ei kasva uued võrsed mitte juurtest, vaid vanade tüvede alumistest osadest. Ja need saavad kasvada ainult siis, kui osa tüvest on maa sees.