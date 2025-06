ARSTID HOIATAVAD Armastatud vili ei pruugi kõigile sobida

Kirsid sisaldavad rikkalikult antioksüdante. Mida tumedam on marjade värvus, seda suurem on kasu organismile. Eelkõige aitavad kirsid vähendada südamehaiguste tekkimise riski. Tänu antioksüdantidele aitavad kirsid ennetada või aeglustada rakukahjustusi. Lisaboonus on see, et kirsid sisaldavad C-vitamiini, mis soodustab kollageeni tootmist ja on kasulik naha tervisele.