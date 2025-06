Pilt on illustreeriv.

Kui keegi teab, kuidas pakkuda tõeliselt meeldejäävat magustoitu, siis on see Rootsi auhinnatud kondiiter Frida Bäcke – naine, kes valmistas 2024. aasta Nobeli pidusöögile desserdi. Tema jaoks ei seisne magustoit ainult maitses, vaid ka mõtestatuses ja läbimõeldud detailides. «Kui magustoit räägib lugu ja haakub kogu õhtusöögi meeleoluga, on elamus kordades tugevam,» ütleb Bäcke.