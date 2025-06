Linnamüra ootamatu mõju: lärm ei käi ainult närvidele, vaid teeb ka paksuks

Pilt on illustreeriv.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel tunneb iga kolmas inimene end päevasel ajal mürast häirituna, iga viies aga isegi öösel. Eriti tugevalt mõjutab müra suurte linnade elanikke, kes puutuvad pidevalt kokku liikluse, trammide, baaride ja valjuhäälsete inimeste põhjustatud helisaastega. Ent see pidev müra pole mitte ainult tüütu – see võib ka tervist kahjustada ja soodustada rasvumist.