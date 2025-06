AITAB RAISKAMISEST Jamie Oliver paneb targa kodu arengule õla alla

«Kokkamisest on saamas kaduv kunst. Kui miski aitab inimestel taas oma kööki armuda, olgu see ahi, mis hoiatab, kui toit hakkab kõrbema, või rakendus, mis poes käies ütleb, mis sul külmkapis juba on, siis ma olen selle poolt,» ütles Jamie Oliver. «Kõige tähtsam on, et inimesed naudiksid kokkamist, kvaliteetset toitu ning veedaksid rohkem aega perega koos.»