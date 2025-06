PILK PEALE Telliskivisse lisandub Michelini tunnustusega tipprestoran

«G-hoone on justkui Mooni jaoks loodud – ligi 12 meetri kõrgused laed, paekiviseinad ja tugev isikupärane karakter. See andis meile võimaluse kasvada ja tuua senisesse kontseptsiooni värsket, kaasaegset hingamist. Meie köögis kohtuvad nii Eesti- kui ka Slaavi maitsed mõjutustega Ukraina, Vene, Poola köögist. Lapsepõlvest tuttavad elemendid põimuvad siin uuel moel,» kirjeldab peakokk Roman Zaštšerinski. “Tahame murda müüti, et Michelin tähendab midagi kättesaamatut. Moon on lahe ja taskukohane restoran, kus hea toit ja elamus käivad käsikäes,“ selgitab tippkokk.