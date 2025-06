Taimede väetamine on igas aias enesestmõistetav hooldusvõte. Paraku on just see tegevus, kus tehakse kõige rohkem vigu – kord antakse taimedele liiga palju väetist, kord liiga vähe või sootuks valesid toitaineid. Eriti suur oht peitub liigses lämmastikus.