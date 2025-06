IKEA tooteid hinnatakse võimalike ohtude suhtes ja testitakse põhjalikult, et tagada nende vastavus kõigi IKEA turgude asjakohastele seadustele ja standarditele.

Siiski selgus sisekontrollis, et tootmisvea tõttu on tekkinud oht, et kasutamisel irduvad tootest metalliosakesed. Seetõttu kutsub IKEA tagasi musta käepidemega IKEA 365+ VÄRDEFULL küüslaugupressid, mille kuupäevamärgis jääb 2411(AANN) ja 2522 (AANN) vahele.