RAUKADE HEITLUS Maailma vanimale restoranile heideti kinnas

Kuid hoopis pealinna serval, kaugel turismimagnetitest ja suveniiripoodidest, tegutseb tagasihoidlik Casa Pedro, mille omanikud esitavad üllatava väite: nende kõrts on Botínist veel vanem. Kui see tõeks osutub, võiks just nemad kandideerida maailma vanima restorani tiitlile.