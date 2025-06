VAATA Taani kuningapere õhtusöögivalik lööb üle riigi laineid: nii normaalsed inimesed!

Kommunikatsioonieksperdi Anna Thygeseni sõnul oli tegemist «ebatavalise hea ideega», mis tõestas, et ka kuningliku staatusega inimesed võivad elada lihtsat ja kodust elu. «Nad näitavad, et on täpselt nagu kõik teised. Kui keegi arvas, et nad lähevad koju ja söövad kaaviari või konnakoibasid, siis see pilt räägib midagi hoopis muud,» sõnas ta Taani ajalehele BT.