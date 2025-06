KÕVA SÕNA Luksuslikul pliidiplaadil on kuni kolm korda suurem kriimustuskindlus

Tehnoloogiselt on Electrolux SaphirMatt pliidiplaat varustatud kaasaegsete funktsioonidega ning seda saab ühendada internetti ja juhtida läbi mobiiltelefoni. Kodukoka tööd muudab mugavamaks veel automaatne keemisandur, bridge-tsoonid, taimerid ja sensoorsed liugjuhtnupud, mida on lihtne käsitseda.

Esmakordselt maailmas – Electroluxi innovaatilise SaphirMatt pliidiplaadi üks oluline eelis on kuni kolm korda suurem kriimustuskindlus. See tähendab, et isegi kui kogemata lohistada praepanni pliidil või pühkida pliidi klaaspinnalt soola kokku, ei ole enam vaja muretseda kriimustuste tekkimise pärast. «Neid ei teki, sest pliidi klaaspind on valmistatud tugevast spetsiaalsest töödeldud klaasist,» lubab Electroluxi koolitusjuht Margus Soots.