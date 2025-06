TARK TEADA Need on ühed enam võltsitud tooted Euroopa Liidus

Toidukaupade ja jookide võltsimine on saanud osaks organiseeritud kuritegevusest, mille abil rahastatakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) sõnul muuhulgas ka näiteks uimastikaubandust ja küberkuritegevust. Viimase operatsiooni käigus, 2024. aastal, konfiskeeriti koostöös Europoli ja Interpoliga ligi 22 000 tonni võltsitud toiduaineid ja 850 000 liitrit peamiselt alkohoolseid jooke, mille koguväärtus ulatus 91 miljoni euroni.

Ameti andmetel võltsitakse enam just veini ja kanget alkoholi, mis toob Euroopa Liidule ligi 2,3 miljardit eurot müügitulu kaotust ja ligi 5700 töökoha kadumise. Samuti jäi riikidel saamata hinnanguliselt 2 miljardit eurot maksutulu. Ka Eesti ei ole selle eest kaitstud. Hinnanguliselt kaotab Eesti toiduainesektor igal aastal liidus liikuvate võltsingute tõttu 7 miljonit eurot müügitulu ja tööta jääb üle 26 inimese. Seejuures Europoli tänavune aruanne tõsise ja organiseeritud kuritegevuse ohu hindamise kohta hoiatab, et e-kaubanduse kasv ainult hoogustab võltsimisega seotud kuritegevust. Näiteks manipuleerivad kurjategijad märgistuse ja pakenditega ning kohandavad tootmisprotsesse, võttes sihikule just kallimad toidukaubad ja joogid. Kõige sagedamini pärinevad võltsitud tooted Türgist või Hiinast.