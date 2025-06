ÜKS MURE VÄHEM Uus kaardirakendus pakub infot lähimate avalike teenuste kohta

Ligi 80 protsendile Eesti elanikest jääb raamatukogu lähemale kui kolm kilomeetrit. Rahvaraamatukogude arv on Eestis küll viimase 35 aasta jooksul vähenenud ligi veerandi võrra, kuid nende võrgustik on meil endiselt Euroopa Liidu üks tihedamaid. Rahva-, kultuuri- või seltsimaja asub aga 67 protsendile elanikest lähemal kui kolm kilomeetrit.

Arenguseire Keskus toob värskes uurimissuunas «Kohalike avalike teenuste kättesaadavuse tulevik» välja, et kuigi teenusvõrk on Eestis tihe, ei kasuta paljud eestimaalased siiski kodule lähimat teenust. Näiteks ligi pool lasteaialastest käib kodule lähima asemel mõnes kaugemas lasteaias. Sama nähtub ka koolihariduses ja perearsti teenuses.

Valminud kaardirakendus toob lisaks välja piirkonnad, mis on inimestele kõige paremini kättesaadavad. Samuti võimaldab rakendus andmepõhiselt plaanida uusi teenuspunkte piirkondadesse, kus vajadus teenuste järele on suurim. Kerkivad esile ka kohad, kus teenuse tarbijaid on liiga vähe.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna peaspetsialisti Holger Ehrlich sõnul on tegu oluliste andmetega omavalitsuste teenuste hindamiseks. «Sageli levib arvamus, et hajaasustusega omavalitsustes on teenusevõrgustik korrastamata ning ebatõhus. Siiani on sellised hinnangud olnud vaid tunnetuslikud. Nüüd on aga võimalik järeldusi teha tegelike andmete alusel,» selgitas ta. Samas tõi Ehrlich välja, et hajaasustuses pole võimalik saavutada sama tõhusat ressursikasutust nagu linnades ja tihedama asustusega piirkondades, kuna vahemaad teenuspunktide vahel pikeneksid liiga suureks.