OSALE KA! Eesti saunasõbrad üle maailma kutsuvad taas kõiki sauna

Rahvusvahelist saunapäeva tähistatakse igal aastal juuni teisel laupäeval. Kuigi seekord Guinnessi rekordit ei jahita ja pilte ametlikult ei loeta, on korraldajate eesmärk näha võimalikult palju eriilmelisi saunahetki üle maailma. Lepa sõnul on sauna positiivne mõju inimese hingele ja kehale ammu teada fakt, kuid sama oluline on selle traditsiooni sotsiaalne ja kultuuriline tähendus. „Saun tõepoolest ühendab inimesi. Me siiralt sooviksime, et kõik välismaalased, kes Eestisse tulevad, käiksid kas või korra sauna. Paljude jaoks on just see kogemus hiljem reisi kõige eredam mälestus,” märkis ta.