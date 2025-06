EKSPERT SELGITAB Mida tähendavad puidu kvaliteediklassid?

Toomas Pärteli sõnul on praegu sarnaselt kinnisvarasektorile ka ehitusmaterjalide osas ostjaturg. «Ostjad dikteerivad nõudlust ja hindasid, aga see ei kesta igavesti. Kui riik vähendab raiemahtusid, võivad mõned puiduliigid defitsiidiks muutuda. Samuti on ehitusmahud kasvamas, mis toob endaga kaasa hinnatõusu. Võrreldes buumiperioodi tippudega on ehituspuidu hinnad täna siiski 30–40% soodsamad,» lisas Pärtel.

Teine suurem erinevus buumiajaga on keskmiselt parem kvaliteet. Varasemalt toodi sisse rohkem sorteerimata puitu Venemaalt ning pakkides võis esineda igasugust kvaliteeti, sealhulgas ka poomkanti ehk puitmaterjali, millelt polnud isegi puukoort eemaldatud,» nentis Pärtel.

«Spekulandid on praeguseks turult kadunud, materjalist otsest puudust pole ja kvaliteet on stabiilselt korralik. Ise ostame lisaks Eestile puitu ka Soomest ja Rootsist, kus on pikajalised kvaliteedinõuded paigas,» lisas Pärtel.

Mida tähendavad puidu kvaliteediklassid?

«Puidu kvaliteediklassid määratakse kindlate kriteeriumite alusel ja on tavaliselt jagatud A, B ja C kvaliteediklassi. Tavainimesel on vastavust peale vaadates tihtipeale raske hinnata, aga mõned selged märgid ikkagi on. Esiteks peab materjal vastama kirjeldusele – kui on lubatud täiskant- või höövelpuitu, siis peab see selline ka iga külje pealt olema,» lisas Pärtel.

«Kõrgema kvaliteediklassiga puidul ei tohiks olla läbivaid oksaauke ning materjal peab olema sirge. Madalama klassiga puidul, mida kasutatakse näiteks aiakuuride ehituseks, võib esineda mõningaid väiksemaid defekte, kuid need ei mõjuta ehituslikku kvaliteeti,» ütles Pärtel.