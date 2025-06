KAS SINA KA? 34 protsenti inimestest saavad hõlpsalt õnnelikumad olla – appi tuleb nende enda kodu

Elu nautimine on üks kaheksast kodusest vajadusest, mille täitmine teeb koduse elu paremaks. Kuid IKEA värskest rahvusvahelisest koduse elu uuringust selgub, et ehkki kolm kümnest (34%) peab elu nautimist oluliseks, ei kuku see neil koduseinte vahel hästi välja. Psühholoog Rita Rätsepa sõnul ei mõjuta see lõhe soovide ja tegelikkuse vahel ainult seda, kuidas me ennast kodus tunneme, vaid ka seda, kui rahul me oleme eluga üldiselt. Seda arvestades on oluline teada, kuidas kujundada kodu selliseks, et see teeks meid iga päev veidi rõõmsamaks.