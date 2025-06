VÄHEM STRESSI Millisest toast tuleks koristamist alustada?

Psühholoogid ja kodukoristajad soovitavad alustada alast, mida sa enim kasutad või mis sind enim häirib — visuaalselt ja emotsionaalselt mõjuv muutus annab tugeva motivatsiooni, et jätkata. Kuna sagedamini kasutatavad ruumid saavad kiiremini mustaks, on loogiline neid tihedamini ja esimesena koristada, et säilitada puhtuse tunnet pikemaks ajaks, kirjutab The Spruce. Kui sa näed kiiresti tulemusi ruumis, kus viibid kõige enam, tajud kohest kasu ja see vähendab koristamisega kaasnevat stressi.