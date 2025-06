NÄDALA JOOK Suvevein ei pea koormama maksa ega rahakotti

See oli üle viieteistkümne aasta tagasi, kui Tallinnas käis ilmakuulsa Torrese veinimaja peremees Miguel Torres ning tutvustas ühtaegu värsket, puuviljast ja hea happega Natureo alkoholivaba muskaatviinamarjadest veini. See oli tollal küllalt uuenduslik ja mõjus mõnele kui lõbus veidrus. Milleks vein, kus alkoholi pole? Kas või autojuhtidele, kes tahavad toidu kõrvale veini maitset, põhjendas veiniheeros.

Praegu sellega veinisõpru enam ei üllata ja alkoholivabu veine tuleb iga aastaga aina juurde. Seda võib pidada lausa suureks trendiks. Sama Torrese Natureo sarigi on täienenud ja nende veinimaja Muscat teenis mõne aja eest aasta veini konkursil pronksmedali. Meil on ilma alkoholita veine juba umbes kolmekümne nimetuse ringis, pakub sommeljee, Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president ja aasta veini valimise projektijuht Kristjan Markii. Ka konkursile tuleb neid hindamiseks igal aastal rohkem ja maitsepalett on aina parem.