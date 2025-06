VAATA JA IMETLE Wagenküllis avanes muinasjutuline võlupark

Sel suvel laiub teemapark ühtekokku üheteistkümnel hektaril, mis on kaetud sadade tuhandete lillede ja põnevate installatsioonidega. «Meie külastajad võtsid läinud suvel «Alice Imedemaal» muinasjutupargi nii hästi vastu, et olnuks patt mitte jätkata. Suur rõõm on sel suvel kõike veel uhkemalt ja võimsamalt pakkuda,» ütles avakõnes Lossispaa Wagenküll juht Jan Oscar Veidenberg. Tõrva vallavolikogu esimees, Riigikogu liige Maido Ruusmann tõdes tervituskõnes, et Tõrva vallas majutus läinud aastal rohkem ööbijaid kui Viljandi linnas.