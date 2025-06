Murdunud puu tõi 22 000 eurose kahju! Kuidas kaitsta kodu äärmuslike ilmaolude eest?

Möödunud aasta praktika näitas, et igal suvekuul tuli mõnes Eesti piirkonnas ette tormituulte põhjustatud varakahjusid. «Ainuüksi If kindlustus hüvitas 2024. aastal klientidele juunist augusti lõpuni 270 000 euro ulatuses looduskahjude põhjustatud kulusid,» ütles If Kindlustuse Balti varakindlustuse tooteüksuse juht Veiko Sepp.

Viimastel suvedel on ette tulnud ka mitmeid haruldasi ja ekstreemseid ilmastikunähtusi. Näiteks möllas 2023. aastal Saaremaal maru, mille käigus sadas 5–7 cm läbimõõduga raheterasid. Sellised jääkuulid lõhkusid hoonete katuseid ja põhjustasid autodele kahju.

«Eestis on äärmuslikud ilmaolud muutunud suvekuudel üha sagedasemaks. Vaadates tagasi nii 2024. kui ka 2023. aasta suvistele tormikahjudele, siis keskmine välja makstud kindlustussumma on olnud 1700 euro ringis ja aasta-aastalt on see number ülespoole liikunud,» nentis Sepp. Ta lisas, et isegi väga hoolsalt ilmaennustust jälgides, ei saa end lõplikult ootamatute olukordade eest kaitsta, kuid õigel ajal sõlmitud kindlustusleping aitab rahalist kahju hüvitada.

Lisaks tormituultele ja paduvihmadele on Eesti rannikualadel üheks kasvavaks riskiks üleujutused. «Oleme hetkel põhjalikult kaardistamas üleujutuse riske nii Eestis kui ka teistes Baltimaades ja loome süsteemi, mille abil hakkame saama automaatset infot üleujutuse tõenäosuse ja taseme kohta. See on kindlustusettevõtte jaoks üha tähtsamaks muutuv teave, sest aitab ennustada ja täpsustada üleujutuste majanduslikku mõju,»​ rääkis Sepp.

Loodusjõudude poolt põhjustatud kahjude kõige suuremate ühekordsete väljamaksetena saab eelmisest aastast välja tuua näiteks juhtumi, kus suure tuulega kukkus tammepuu garaažile ja tekitas ulatuslikke kahjustusi, mille hüvitamiseks kanti kliendile üle 22 000 eurot.