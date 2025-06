ÄRA NII TEE See on kõige ohtlikum viis jaanilõkke kustutamiseks

Kõige ohtlikum viis lõkke kustutamiseks on teha seda liiva või mullaga, ilma et kasutataks vett ning ilma korralikult segamiseta. Selline meetod võib jätta peidetud põlemisjääke, kirjutab tsn.ua. Kuigi mulla või liiva kasutamine hapniku piiramise eesmärgil võib tunduda piisav, on see vähem tõhus kui vesi. Liiv ei eemalda soojust, vaid pigem hoiab selle alles.