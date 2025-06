Pilt on illustreeriv.

Paprika eelistab kohta, kus rahus kasvada. Eestis ei ole paprika traditsiooniline avamaataim, kuna suvi on siin liiga lühike ja jahe, et see täielikult saaki kannaks. Rikkalik saak nõuab kavalust ja paari-kolme nõksu jälgimist.