TÕUSUTREND Seda tüüpi kinnisvara eest on ostjad nõus maksma rohkem kui varem

SEB uute kodulaenude statistika näitab, et energiatõhusate A- ja B-klassi kodude eelistamine on tõusutrendis ning inimesed on valmis energiatõhusa kodu eest maksma rohkem kui varem. Samas ei pea madalama energiaklassiga kinnisvara eelistajad muretsema, sest madal energiamärgis või selle puudumine ei välista laenu saamist.