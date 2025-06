KUUPÄEV KIRJA IKEA avab Pärnus oma Baltikumi esimese väikepoe

«IKEA on Eestis edukalt tegutsenud alates 2019. aastast. Turule sisenesime e-poega ja avasime Tallinnas IKEA tellimis- ja väljastuspunkti. Viimase 6 aastaga oleme siin avanud täismõõtmetes Tallinna poe ja Tartu planeerimis- ja tellimispunkti, mis suurenenud nõudluse tõttu kasvas mullu suvel kahekordseks. Tugeva turupotentsiaali tõttu valiti Eesti ka Baltimaade esimese väikepoe asukohaks. Et Eesti elanikud on kodusisustusest elavalt huvitatud ja siinne e-kaubanduse maastik on hästi arenenud, on Eesti osutunud uutele kontseptsioonidele viljakaks kasvupinnaseks,» ütleb IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Ta lisab, et Pärnusse on värvatud ligi 30 uut töötajat ning et väikepoe avamise ettevalmistused – sealhulgas ehitus-, sisustus- ja teised tööd – on edenenud plaanipäraselt ja lähenevad lõpusirgele.

Väikepood, mille eesmärk on tuua igapäevane IKEA-kogemus Pärnu ja selle ümbruskonna inimestele lähemale, hõlmab muuhulgas näidisteala, mille lahendused loodi kohalikest kodudest kogutud teadmiste abil ja peegeldavad seda, kuidas inimesed Eestis elavad. Poest leiab kohe kaasa võtmiseks umbes 500 toodet, näiteks kodutekstiilid, söögiriistad, korrastajad ja kaunistused. Väikepoes saab igaüks planeerida just tema koju sobivaid sisustuslahendusi, samuti on siin mugavad kliendialad veebitellimuste kättesaamiseks, toodete tagastamiseks ja vahetamiseks ning tutvumiseks hooajatoodete, näiteks aiamööbliga. Täieliku elamuse tagamiseks on väikepoes ka Rootsi toidu pood ja toiduala Rootsi amps, kust saab Rootsi maitseid kodus valmistamiseks kaasa osta ning valida suupisteid ja jooke.