KORD NÄDALAS Valgevene president palus elanikel vähem kartulit süüa

Kartulid hakkasid Valgevenes poeriiulitelt kaduma juba veebruaris, kuid Lukašenka tunnistas probleemi alles 8. mail, kirjutab Vakary Ekspresas. Puudujäägi põhjustest rääkides süüdistas Lukašenka toimuvas Valgevene põllumajandustootjaid, kes eelistavad müüa kartulit Venemaale, kus see maksab kaks kuni kolm korda rohkem. «Kõik tahavad raha teenida - talupojad ekspordivad, põllumehed ekspordivad. Teisalt valitseb aga kuskil mingi sabotaaž,» märkis ta.

Pärast seda andis Lukašenko korralduse suurendada kartuli kasvatamise mahtu, et sellest piisaks nii siseturule kui ka tarneteks Venemaale. Samas rõhutas ta, et tegemist ei ole heategevusega: «See on korralik raha,» toonitas president. Samuti tühistas Valgevene 27. maist Euroopa Liidust pärit kartuli impordikeelu, mis sai osaks kriisivastastest meetmetest.