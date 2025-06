Sotsiaalmeedias on levima hakanud kummaline trend, mille nimeks on tualetililled – jah, just nii! Värsked lõikelilled pannakse otse WC-poti veepaaki.

Ehkki esmapilgul võib tunduda, et tegemist on lihtsalt omapärase viisiga vannitoa dekoreerimiseks, siis paljude jaoks tekitab mõte lilledest tualetivees pigem vastikust. Veel enam – eksperdid hoiatavad, et see nii-öelda disaininipp võib rikkuda veesüsteemi.