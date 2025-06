Aednike salarelv: imetoode, mis muudab amplite kastmise harvemaks

Lilleamplid kaunistavad nii koduaedasid kui ka rõdusid ja aknaaluseid, ent suvel kipuvad need kiiresti läbi kuivama. Põhjuseid on mitu: tuul ja päike suurendavad aurumist, amplites kasutatav muld on tihti kerge ja kiiresti vett läbilaskev ning piiratud mullakogus tähendab, et vesi ei püsi selles kuigi kaua.