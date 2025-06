PILDID Möödunud ajastu pärl: Tallinna külje all müüakse haruldast juugendstiilis villat

Tegemist on haruldase ja esindusliku villaga, mille arhitektuurikunst on läbi aastakümnete säilitanud oma väärikuse ja sära. Liigendatud mahuline ülesehitus, suured panoraamaknad, avarad verandad ning pilkupüüdev mansardkatus, koos kellukakujulise torniga, teevad hoonest pilgupüüdja igas vaates. Ajaloolaste hinnangul on see villa silmapaistev näide oma ajastu parimast elamuarhitektuurist.